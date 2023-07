Formel-1-Liveticker: Mercedes sieht "Grund zum Optimismus" in Silverstone

Heimspiel für Haas

Das Rennen in Silverstone ist für viele Teams ein Heimrennen. Am dichtesten ist Aston Martin dran, die haben ihre Fabrik direkt um die Ecke. Dazu kommen mit McLaren und Williams noch die beiden weiteren britischen Teams.



Aber auch für Mercedes (deutsche Lizenz), Red Bull (Österreich) und Alpine (Frankreich) ist der Grand Prix ein Heimrennen, weil alle drei Teams ihre Fabrik jeweils ebenfalls in Großbritannien haben.



Und selbst US-Team Haas bezeichnet das Rennen wegen der Basis in Banbury als Heimrennen. "Wir haben die USA, wo unsere 'offiziellen' Heimrennen stattfinden, aber wir haben auch Stützpunkte im Vereinigten Königreich und in Italien", erklärt Kevin Magnussen.



Wäre also ein ganz guter Zeitpunkt, um mal wieder zu punkten. Denn zwar nahm Nico Hülkenberg beim Sprint in Spielberg drei wichtige Zähler mit. In einem Hauptrennen schaffte man es allerdings zuletzt in Miami Anfang Mai in die Top 10.



In der WM steht Haas aber trotzdem noch recht gut da. Aktuell ist man vor Alfa Romeo, Williams und AlphaTauri Siebter. Und viel mehr ist für den Rennstall aktuell wohl nicht drin.