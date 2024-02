Bahrain-Mittwoch in der Analyse: Bleibt Christian Horner Red-Bull-Teamchef?

Russell: Mercedes kämpft mit Bouncing

Damit noch einmal zurück zum sportlichen Geschehen in Bahrain. George Russell hat in seiner heutigen Medienrunde über den Mercedes W15 verraten: "Das diesjährige Auto ist [im Vergleich zu seinen Vorgängern] ein völlig anderes Rennauto".



"Die Dinge, die wir letztes Jahr bei der Abstimmung des Autos gelernt haben, werden wir dieses Jahr anders angehen müssen. Es gibt also eine Menge darüber zu lernen", betont er und spricht auch über die aktuellen Probleme.



"Es fühlt sich viel näher an dem an, wie sich ein Rennwagen anfühlen sollte", sagt er zwar. Aber: "Der einzige Bereich, an dem wir weiter arbeiten müssen, ist wahrscheinlich das Bouncing, das wir beobachten."



Damit habe man nämlich beim Test zu kämpfen gehabt, weil man das Auto sehr "aggressiv" eingestellt habe. "Dafür sind die Tests da. Ich hoffe, dass man an diesem Wochenende viel weniger davon sehen wird", so Russell.



Werden wir natürlich im Auge behalten!