Formel-1-Liveticker: Mercedes-Situation erinnert Wolff an 2013

Mercedes: Läuft es zumindest im Rennen besser?

"Wir wissen, dass wir im Moment nicht schnell genug sind, und das Ausscheiden von Lewis im Q1 ist der Beleg dafür", sagt auch Andrew Shovlin, der gesteht: "Wir hatten hier mit der Pace auf einer Runde zu kämpfen."



"Es war eine größere Herausforderung als in Bahrain und schon dort waren wir nicht schnell genug. Allerdings sah das Auto [am Freitag] in der Rennspezifikation besser aus als auf einer schnellen Runde", gibt er sich zumindest leicht optimistisch.



"Also hoffen wir, dass wir [im Rennen] ein besseres Paket haben werden. Wir wissen, dass die Rennen hier normalerweise nicht nach Plan verlaufen. Es gibt also wohl Möglichkeiten, um nach vorne zu kommen", hofft er zudem.



Zur Erinnerung: Das Hamilton-Auto will man außerdem noch einmal umbauen. Dadurch müsste der Brite zwar aus der Boxengasse starten. Aber das macht nach seinem Q1-Aus sowieso kaum noch einen Unterschied.