Formel-1-Liveticker: Mercedes steckt im "Niemandsland"

Stroll: Hatten den falschen Heckflügel

Der Kanadier beschwerte sich gestern am Funk ziemlich lautstark über den fehlenden Topspeed an seinem Aston Martin. Das erinnerte fast schon an den legendären "GP2"-Funkspruch von seinem Teamkollegen Fernando Alonso zu McLaren-Zeiten.



Nun erklärt Stroll: "Es war wirklich schwierig, auf der Geraden schnell zu sein. Ich glaube, wir hatten [im Rennen] einfach den falschen Heckflügel am Auto. Ich musste alle Überholmanöver in Kurve 6 machen."



"Auf den Geraden konnte ich niemanden überholen, weil mir einfach der Speed fehlte. Ich denke, wir hätten heute einige Dinge in Bezug auf die Strategie anders machen können. Insgesamt war es ein schwieriges Wochenende gestern und heute", so Stroll.



"Es war eines dieser Wochenenden zum Vergessen", resümiert er nach P12 gestern.