Ricciardo-Aus: Kein Motorenproblem

Und gleich noch einmal der Mercedes-Motor: Ricciardo schied gestern aus, nachdem er zuvor in 34 Rennen in Folge die Zielflagge gesehen hatte. Inzwischen ist auch klar, warum der McLaren an Leistung verlor. Mit dem Motor hatte das laut Teamchef Andreas Seidl nichts zu tun. Vielmehr habe es sich um einen "Riss auf der Chassis-Seite" gehandelt.



Der Fehler sei also nicht auf den Motor selbst sondern auf dessen Installation im McLaren zurückzuführen. Das werde man nun "untersuchen", kündigt Seidl an und ergänzt: "In Katar in der kommenden Woche kann ich ein besseres Update geben." Klar ist aber schon jetzt, dass es kein weiteres Zuverlässigkeitsproblem bei Mercedes war.