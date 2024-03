Formel 1 am Montag: Mercedes wagt Experimente für eigene Verbesserungen

Es fehlt die Balance

Bei Mercedes sind die Sorgenfalten nach dem Saisonstart und den ersten beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien noch nicht wirklich gewichen.



Das Team aus Brackley befindet sich weder im direkten Kampf mit Red Bull, noch aktuell mit Ferrari, die ihnen ein Stück voraus sind. Auf Augenhöhe ist man derweil mit McLaren, Aston Martin lauert allerdings dahinter. Was muss am W15 noch getan werden? Eine ganze Menge, wenn man Andrew Shovlin, den Trackside Engineering Director, im Race Debrief des Teams so zugehört hat.



"Die Balance war nicht gut", sagte Shovlin. "In den sehr schnellen Kurven sind die Mauern nicht besonders weit weg. In den Kurven, in denen der Fahrer viel Vertrauen haben will, haben wir oft übersteuert, wenn er die Reifen zu sehr beansprucht hat."



"Man kann sich leicht vorstellen, wie unruhig das für die Fahrer ist. Nun, das war ein Faktor im Qualifying und im Rennen. Im Qualifying hatten wir auch ein wenig mit dem Bouncing zu kämpfen. Im Rennen war das weniger ein Problem. Es ist mehr Benzin im Auto. Man fährt ein bisschen langsamer. Und das schien sich zu beruhigen und war nicht mehr so ein Problem."



"Und dann ist da noch das Problem, dass wir nicht wirklich genug Grip haben. Das ist eines der Dinge, an denen wir diese Woche hart arbeiten, denn die Kurven in Melbourne sind ähnlich [zu Dschidda]. Wir arbeiten also viel daran, um zu verstehen, warum wir nicht den Grip einiger unserer direkten Konkurrenten zu haben scheinen."



Bei Mercedes werde man nun versuchen, einige "Experimente zu entwickeln, die uns hoffentlich eine Richtung geben, die gut für die Leistung ist", sagte Shovlin.