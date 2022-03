Formel-1-Liveticker: Mercedes will "nicht total den Anschluss verlieren"

Mercedes will "nicht total den Anschluss verlieren"

In Brackley weiß man, dass man aktuell nicht um Siege mitkämpfen kann. Die WM hat man aber trotzdem noch im Auge. Toto Wolff erklärt: "Wichtig ist, dass wir einfach die größtmöglichen Punkte mitnehmen, um vielleicht in einer Position zu sein, in ein paar Rennen, dass wir nicht total den Anschluss verloren haben."



"Aufgeben" will er die Saison 2022 nämlich noch nicht. Er weiß jedoch: "Der Rückstand ist zu groß, um in den nächsten Rennen einfach dabei zu sein und Melbourne wird kein Zuckerschlecken. Das muss man einfach realistisch so sagen. Aber es sind 23 Rennen, davon sind zwei gefahren."



"Die Saison ist also noch unglaublich lang und wir dürfen nicht in die Falle tappen, dass wir aufgrund der jetzigen Performance einschätzen, wie wir in der Mitte der Saison oder Ende der Saison ausschauen werden", so der Österreicher. Leicht wird es aber sicher nicht, die Lücke zu schließen.



Wolff stellt trotzdem klar: "Aufgegeben wird nur ein Brief!"