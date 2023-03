Formel-1-Liveticker: "Mercedes wird bald aufwachen"

Was Formel-1-Neuling Piastri noch besser machen muss

Ob Oscar Piastri eines Tages auch ein Formel-1-Rennsieger sein wird? Das ist heute unmöglich vorherzusehen. Sein Team McLaren will aber alles dafür tun, damit Piastri fahrerisch dazu in der Lage ist, um Podestplätze zu kämpfen, wenn es das Auto hergibt.



Denn, das betont McLaren-Teamchef Andrea Stella, noch ist Piastri nicht so weit: "Wir müssen insgesamt noch schauen, dass er sein Racing entwickelt. Es ist nicht so, dass ihm das Talent fehlen würde. Und in manchen Kurven bewegt er sich schon auf einem Niveau mit Lando [Norris], was wirklich ermutigend ist. Er muss jetzt einfach so weitermachen wie bisher und ähnlich methodisch und progressiv an allem arbeiten."



Insgesamt, so versichert McLaren-Technikmann James Key, habe Piastri das Team mit seinem Auftreten bisher "unheimlich beeindruckt". Der Australier bringe ein "exzellentes technisches Wissen" mit und sei "unglaublich präzise" bei seinem Gefühl für das Auto.