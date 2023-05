Formel-1-Liveticker: Das macht Alonso besser als früher

Alonso: Kaum Titelchancen gegen Red Bull

Der Spanier stand in fünf der sechs Saisonrennen auf dem Podium, liegt aber trotzdem bereits 51 Punkte hinter Verstappen. Umgerechnet sind das bereits mehr als zwei Rennsiege, weshalb er den WM-Titel in diesem Jahr für unwahrscheinlich hält.



"Wir werden Wochenenden brauchen, an denen Red Bull Probleme hat", weiß er und erklärt: "Wenn Max ein oder zwei [Rennen ohne Punkte] hat, werden wir in der Meisterschaft ein bisschen näher dran sein. Das ist Motorsport."



"Es kann alles passieren", weiß Alonso. "Aber was die reine Pace angeht, denke ich nicht, dass wir eine Chance haben. Aber wir werden ganz sicher nicht aufgeben", kündigt er an und erinnert dabei auch an seine Ferrari-Jahre.



"2010 hatten wir nicht das beste Auto und kamen als Tabellenführer in Abu Dhabi an. 2012 hatten wir nicht das beste Auto, und wir kämpften trotzdem noch bis zur letzten Runde in Brasilien um die Meisterschaft", so Alonso.



Den Titel gewann er aber auch damals in beiden Fällen nicht.