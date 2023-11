Formel-1-Liveticker: Mexiko das beste Rennen von Lando Norris?

Warum McLaren für Brasilien jetzt optimistischer ist

"Vor diesem Tripleheader hätte ich gesagt, dass Brasilien schwierig wird", verrät McLaren-Teamchef Andrea Stella, "aber nachdem ich gesehen habe, was wir in den Rennen in Austin und [Mexiko] leisten können, bin ich etwas optimistischer."



Er gehe nach den Leistungen an den beiden vergangenen Wochenenden nun davon aus, "dass wir dort um Podiumsplätze kämpfen können, wenn wir ein gutes Wochenende haben."



Denn in Austin wurde Lando Norris Zweiter, und zuletzt in Mexiko, wo McLaren eigentlich auch mit Problemen rechnete, fuhr der Brite bekanntlich von sehr weit hinten im Feld noch bis auf P5 nach vorne.



So eine Aufholjagd würde sich Stella dieses Mal aber lieber sparen. Er hoffe nämlich, dass das Qualifying in Brasilien besser als zuletzt in Mexiko laufe. Die Rennpace vom Sonntag würde er aber sicher gerne mitnehmen ...