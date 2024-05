Formel-1-Liveticker: Wie Zak Brown McLaren zum Erfolg brachte

Berühmt und erkannt

Lando Norris hat im Rahmen des Miami-Wochenendes darüber gesprochen, wie es sich in den USA aktuell mit dem Bekanntheitsgrad der Formel-1-Fahrer verhält. Können sie sich unbemerkt bewegen?



"Ich meine, ich wurde überall erkannt, wo man hingeht. Ich bin mir sicher, dass jeder Fahrer ein wenig erkannt wird, vor allem seit Drive To Survive und so weiter. Es gibt an fast jedem Ort mehr Leute, die nur fernsehen und keine speziellen Rennsportfans sind, die dich erkennen. Es ist also definitiv schwieriger als noch vor ein paar Jahren."



Auch generell hat die Formel 1 in den USA große Schritte gemacht, was an Norris nicht vorbeigegangen ist:



"Es wuchs sehr schnell, als wir hierher kamen. Austin war schon immer ein sehr großes Rennen. Mit Drive to Survive hat sich das massiv beschleunigt. Als wir das erste Mal nach Miami kamen, war es schon groß, und es ist immer noch groß, und es wird weiter wachsen. Ich glaube, dass es in Amerika schon ziemlich groß ist. Es waren also schon immer große Rennen, vor allem wenn man Vegas, Miami und Austin hat. Ich denke, das sind drei großartige Orte."