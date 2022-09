Formel-1-Liveticker: Mick Schumacher am "Scheideweg seiner Karriere"

So unterscheiden sich Formel 1 und IndyCar

Alex Palou, IndyCar-Champion der Saison 2021, durfte jüngst den McLaren MCL35M aus dem vergangenen Jahr in Barcelona testen. "Das Auto ist super schnell", berichtet er und erklärt, dass er "beeindruckt" von der Geschwindigkeit sei.



"Die Leistung, der Grip und der Abtrieb sind irre", verrät er und erklärt: "Das Gewicht ist ähnlich. Aber man fährt so schnell, und es gibt so viel Abtrieb. In der Formel 1 gibt es die Servolenkung, bei den IndyCars aber nicht, was einen großen Unterschied macht."



"Physisch sind beide anspruchsvoll - aber auf andere Arten. In einem Formel-1-Auto geht es um die Kraft im Nacken und die g-Kräfte. Dafür ist es in den Armen leichter. Die IndyCars sind in den Armen anstrengender, gehen dafür aber nicht so auf den Nacken."



Interessante Einblicke auf jeden Fall. In diesem Zusammenhang kann ich euch übrigens auch dieses Video aus unserem Archiv empfehlen:

Wie unterscheiden sich eigentlich die weltweit schnellsten Formelserien voneinander? Unser Video erklärt die Unterschiede zwischen F1 und IndyCar!