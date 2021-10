05:34

Domenicali kündigt "gute Nachrichten" an

Kommt bald ein weiteres neues Rennen in den Kalender? Auf 'Formula1.com' kündigt Stefano Domenicali an: "Was die Zukunft nach 2022 betrifft, wird es bald weitere gute Nachrichten geben." Er wolle jetzt aber noch nicht verraten, um was genau es sich dabei handelt, um die Überraschung nicht zu verderben.



"Wir gehen in die richtige Richtung und haben einen Punkt erreicht, an dem wir entscheiden können, wohin die Formel 1 in Zukunft geht", erklärt er. Es dürfte sich also um einen neuen Grand Prix handeln. Der Formel-1-Boss verrät: "Wir haben so viele Anfragen nach einem Grand Prix. Das zeigt, dass unsere Plattform attraktiv ist."



Wir sind gespannt!