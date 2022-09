Formel-1-Liveticker: Mick Schumacher gehen die Optionen aus

So teuer ist der Weg in die Formel 1

Apropos Mick Schumacher: Wenn es ganz blöd läuft, dann könnte er auf absehbare Zeit der letzte Deutsche sein, der es überhaupt in die Formel 1 geschafft hat. Denn der Weg in die Königsklasse ist mittlerweile einfach viel zu teuer geworden.



15 Millionen Euro kostet es laut Ralf Schumacher, einen Nachwuchsfahrer aus dem Kartsport bis in die Formel 1 zu bringen. "Ein Normalsterblicher", sagt der Sky-Experte in unserem Video, "kann sich das gar nicht leisten."



Was ist am Motorsport schon in den unteren Klassen so teuer, welche Fehler wurden in der Vergangenheit gemacht, wer verdient dran und welche Stellschrauben können gedreht werden, damit Deutschland trotzdem bald wieder einen Fahrer in die Formel 1 bekommt?



Darüber hat Chefredakteur Christian Nimmervoll mit dem sechsmaligen Grand-Prix-Sieger gesprochen.

