Formel-1-Liveticker: Mick Schumacher geht die Zeit aus

Aston Martin: War es das mit P6?

Nachdem man zuvor in sieben von acht Rennen gepunktet hatte, ging Aston Martin gestern mal wieder leer aus - während Valtteri Bottas gleichzeitig einen wichtigen Zähler für Alfa Romeo holte.



In der WM liegt die Sauber-Truppe nun vier Punkte vor Aston Martin. War es das zwei Rennen vor Schluss also bereits mit der Hoffnung auf P6? "Es ist nicht leicht, Alfa Romeo zu überholen", weiß Mike Krack.



"Wir haben gesehen, wie schnell sie an diesem Wochenende waren - viel, viel schneller als wir", gesteht der Teamchef, und erklärt, es werde "sehr hart", Alfa Romeo in den verbleibenden Rennen noch zu überholen.



Es klingt zwar nicht nach viel, aber: "Vier Punkte sind eine Menge", so Krack. Denn in der ganzen Saison holte Aston Martin lediglich in vier Rennen mehr als vier Zähler. Wird also in der Tat nicht leicht.