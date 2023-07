Formel-1-Liveticker: Mick Schumacher "in einer guten Position"

Was ist für Mercedes in Ungarn drin?

Teamchef Toto Wolff äußert sich dazu vor dem Budapest-Wochenende eher vage und erklärt: "In Silverstone haben wir mehr Punkte als unsere engsten Konkurrenten [in der WM] geholt. Wir haben am Renntag gut gearbeitet. Wir konnten auf das Podium fahren und unseren Vorsprung als Zweiter in der Weltmeisterschaft ausbauen."



"Allerdings schwankt das Kräfteverhältnis fast jedes Wochenende", betont er und erklärt: "Wir müssen weiter mehr Performance finden, wenn wir die Lücke zur Spitze schließen und um Siege kämpfen wollen." Er erinnert: "Mehrere Teams haben in letzter Zeit große Fortschritte erzielt."



"Das hat einige in den Kampf mit uns gebracht, insbesondere McLaren", sagt er, betont aber auch: "Der Hungaroring ist eine ganz andere Strecke als Silverstone. Es wird interessant sein, herauszufinden, wie sich unsere neuesten Upgrades in den langgezogenen, langsamen Kurven verhalten."



"Wir haben gute Erinnerungen an Ungarn aus dem vergangenen Jahr, als George seine erste Poleposition in der Formel 1 eingefahren und das Team mit beiden Fahrern auf dem Podium gestanden hat. Bei diesem Rennen ist es auch zehn Jahre her, dass Lewis seinen ersten Sieg mit uns errungen hat."



"Es ist also eine Strecke voller guter Erinnerungen", so Wolff, der erklärt: "Hoffentlich können wir auch dieses Mal eine starke Leistung zeigen. Wir möchten auf dem positiven Schwung aus Silverstone aufbauen und den Kampf mit unseren Rivalen aufnehmen."