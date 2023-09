Formel-1-Liveticker: Der Samstag in Monza live!

Warum die Ferrari-Fahrer keine Strafe bekamen

Das haben die Rennkommissare inzwischen erklärt. So überschritten beide Fahrer zwar in der Tat die zulässige Maximalzeit. Allerdings sei das nur passiert, weil man Platz für andere Autos gemacht habe.



Denn sowohl Sainz als auch Leclerc hätten sich während ihrer Runde grundsätzlich an die vorgegebene Zeit gehalten. Die Überschreitung sei nur passiert, weil man für für insgesamt vier andere Autos vom Gas gegangen sei.



Man sei daher nicht "unnötig langsam" gefahren, sondern man habe nur anderen Fahrern nicht im Weg stehen wollen. Deswegen gab es keine Strafe. Hier die komplette Begründung im Wortlaut:



"Both drivers stayed at or above speeds necessary to stay below 1:41.0 around the vast majority of the circuit and especially on the straights."



"However, in both cases the Stewards determined that the drivers took appropriate actions to slow and stay to the side to the track so as to not impede other drivers, and in both cases they did this significantly to allow four drivers to pass while giving those drivers a clear track."



"The Stewards therefore determine that they did not drive 'unnecessarily slowly', and that evidently the reason they were both slightly above the maximum time was due to their appropriate actions and take no further action."