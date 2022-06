Formel-1-Liveticker: Mick Schumacher ohne Druck "befreiter"

Verwarnungen

Das wollen wir natürlich aus unserem gestrigen Ticker noch auflösen: Vettel, Stroll und Gasly haben für das falsche Umfahren des Pollers in Kurve 14 jeweils eine Verwarnung bekommen. Das hatten wir ja bereits angekündigt.



Die offiziellen Entscheidungen kamen allerdings erst spät in der Nacht, bei uns war es da schon nach 3:00 Uhr. Stellvertretend gibt es hier die Vettel-Begründung im Wortlaut:



"Car 5 left the track at turn 14 and failed to keep completely to the left of the orange bollard before re-joining the track. The driver stated that he did not expect the bollard to be there as it was missing during Practice 1."



"The Stewards accept that the bollard was not in position during Practice 1, but consider that the Race Director’s Event Notes were clear in this regard and that a number of other cars did comply with the instructions during Practice 2."



"The Stewards therefore determine that this is a breach of the above regulation by car 5."



Im Hinblick auf den Zwischenfall in der Boxengasse zwischen Vettel und Magnussen in FT2 gibt es übrigens bis jetzt noch kein Urteil.