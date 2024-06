Formel-1-Liveticker: "Mir wurde gesagt, ich könnte sogar sterben"

Auf nach Barcelona

Doch nun wirklich zur Formel 1, wo an diesem Wochenende der Große Preis von Spanien auf dem Programm steht. Es geht nach Barcelona - zum vielleicht drittletzten Mal, denn der Vertrag der Strecke läuft 2026 aus und mit Madrid steht schon ein neues Spanien-Rennen in den Startlöchern, was für viele sicherlich nicht so schlimm sein dürfte.

Zwar ist die Strecke in Katalonien durchaus anspruchsvoll, aber nicht unbedingt die beliebteste, weil die Teams durch viele Testfahrten hier bereits annähernd perfekte Daten haben und Überholen nicht so einfach ist.

Zumindest scheint sie innerhalb unserer Redaktion nicht sehr beliebt zu sein, wenn ich auf das neulich veröffentlichte Streckenranking unserer Redakteure schaue. Denn dort belegt Barcelona unter den aktuellen Strecken nur den 21. von 24 Plätzen ...

Foto: Motorsport Images

Was ist die beste Strecke im Formel-1-Kalender? Unsere Formel-1-Redakteure haben jeder für sich alle 24 Strecken der Saison 2024 bewertet: von 24 Punkten für das persönliche Lieblingsrennen bis zu einem Punkt für die Strecke, die am ehesten weg kann. In der Fotostrecke zeigen wir euch unser Gesamranking von Platz 24 bis Platz 1!