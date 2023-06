Formel-1-Liveticker: Hamilton zu Ferrari? "Er wird die Finger davon lassen!"

Gute Basis seit "Red-Bull-Update"

Tom McCollough ist der Performance Director bei Aston Martin und hat sich im Rahmen des Großen Preis von Monaco mit einigen Medienvertretern zusammengesetzt, um über seine Eindrücke des Wochenendes zu sprechen.



Bei dieser Medienrunde ging es aber auch um etwas, was im vergangenen Jahr in Barcelona beim Großen Preis von Spanien gemacht wurde, nämlich das "Red-Bull-Update" des Teams. Vor rund einem Jahr hat man das wohl wegweisendste Update gebracht, wofür man zu Beginn noch belächelt wurde, weil es dem Red Bull RB 18 schon sehr nahe kam, aber dennoch genügend Unterschiede erkennbar waren, damit es keine direkte Kopie war.



Heute muss man sagen, dass genau dieses Update der goldene Kniff war, der das Team mit Hinblick auf 2023 und darüber hinaus nach vorne gespült hat und eventuell noch weiter nach vorne spülen wird. Das sieht auch McCollough so:



"Die Philosophie des diesjährigen Autos ist eine Evolution des letztjährigen Konzepts und nahm seinen Anfang im März 2022. Das Auto, was in Spanien auf der Strecke stand, wurde über die gesamte Saison weiterentwickelt, auch über den Winter. Wir haben versucht uns die Freiheit zu geben, das Auto immer weiterzuentwickeln. Bislang funktioniert das sehr gut."



In der Tat ist das so. In Monaco war man deutlich die zweite Kraft hinter Red Bull, Fernando Alonso hat Blut geleckt und will sehr bald den ersten Sieg einfahren. Die Basis stimmt, wir dürfen gespannt sein, wo der Weg für Aston Martin diese Saison und in der kommenden gehen wird.