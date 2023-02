Formel-1-Liveticker: Mick Schumacher war laut Ecclestone "im falschen Team"

McLaren: Direktvergleich zwischen Piastri und Norris unfair

Oscar Piastri fährt 2023 seine erste Formel-1-Saison, und McLaren-Teamchef Andrea Stella betont, man müsse bei den Erwartungen an den Rookie realistisch sein. "Wir wissen, dass Lando einer der schnellsten Fahrer in der Startaufstellung ist", betont er.



Zwar habe auch Piastri seinen neuen Job in Woking "ziemlich beeindruckend" begonnen. Doch Norris hat im Vergleich zu seinem neuen Teamkollegen eben bereits vier Formel-1-Saisons Vorsprung, weshalb ein direkter Vergleich zu Beginn des Jahres wohl unfair wäre.



Zumal Piastri 2022 in gar keiner Rennserie gefahren ist und selbst gesteht, dass er womöglich etwas eingerostet sei. Auch der Australier betont daher, er werde wohl erst einmal etwas Zeit brauchen, um sich an Auto, Gegner und Co. zu gewöhnen.



Da kann man von ihm wohl nicht erwarten, von Anfang an auf Augenhöhe mit Norris zu sein.