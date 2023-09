Formel-1-Liveticker: Mick Schumacher will "Hoffnung" nicht aufgeben

Jock Clear: Man muss den Grip auch nutzen können

Eine spannende Aussage von Ferraris Jock Clear: Der hat nämlich verraten, dass der diesjährige SF-23 eigentlich gar kein so schlechtes Auto sei. Speziell Charles Leclerc fehle es nur einfach an Vertrauen in den Boliden.



"Es ist nicht so, dass der Grip nicht da ist. Es ist nur so, dass er kein Vertrauen hat, um ihn auch zu nutzen", so Clear, der erklärt, dass das Auto teilweise recht unberechenbar sei - was ja auch Leclerc selbst bereits mehrfach anmerkte.



Das sei vor allem auf Strecken wie Zandvoort ein Thema, verrät er. "Wenn wir eine perfekte Runde hinbekommen hätten, hätten wir uns als Dritter oder Vierter qualifiziert, was dem Potenzial des Autos entsprach", glaubt Clear.



"Aber dieses Potenzial ist auf diesen Strecken mit einem großen Risiko verbunden", betont er. Statt Startreihe zwei gab es für Leclerc in Zandvoort so einen Crash in Q3 und am Ende nur P9.