Formel-1-Liveticker: Mick Schumacher zu Mercedes?

Sainz: Jetzt verstehe ich das Auto endlich

Der Spanier konnte zu Saisonbeginn überhaupt nicht mit seinem Teamkollegen mithalten. Das sieht inzwischen anders aus. Zuletzt konnte er Leclerc im Qualifying dreimal in Folge schlagen, er war im Sprint in Brasilien vorne und in den vergangenen beiden Rennen.



"Das Level, auf dem ich jetzt bin, ist das Level, auf dem ich zu Beginn der Saison hätte sein sollen", sagt Sainz und erklärt: "Es ist nicht so, dass ich plötzlich gut geworden bin. Es ist einfach so, dass ich das Auto verstanden habe."



Es habe eine Menge Arbeit erfordert, und er habe eine Menge Dinge verändern müssen, um sich an das neue Auto anzupassen. Er betont: "Ich fahre endlich auf dem Level, von dem ich weiß, das ich dazu in der Lage bin."



Blöd nur, dass der Ferrari jetzt nicht mehr so konkurrenzfähig wie zu Beginn des Jahres ist ...