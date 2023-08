Formel-1-Liveticker: Mick Schumachers Zeit "läuft ein bisschen davon"

Horner: Wenn Verstappen nicht da wäre ...

Wir haben vorhin ja schon die Kritik von Ralf Schumacher an Sergio Perez gehört. Und auch bei unseren Noten kam der Mexikaner am Sonntag wieder nicht gut weg. Christian Horner nimmt seinen Fahrer allerdings in Schutz.



"Man muss sich die Leistung auf der Zeiten- und Ergebnisliste ansehen. Wenn Max nicht da wäre, hätte Checo vier oder fünf weitere Rennen gewonnen. Er macht also seinen Job. Er ist Zweiter in der Weltmeisterschaft", erinnert Horner.



Oder anders gesagt: Perez ist nicht so schlecht, sondern Verstappen einfach so gut! Wie viele Rennen Perez tatsächlich schon gewonnen hätte, wenn sein Teamkollege nicht mitgefahren wäre, das erfahrt ihr in unserer Fotostrecke:

Foto: circuitpics.de

1. Bahrain: Red Bull würde den Auftakt in Bahrain trotzdem gewinnen, und zwar mit Sergio Perez, der natürlich auch in der WM in Führung gehen würde. Fernando Alonso wird Zweiter, und Carlos Sainz darf mit auf das Podium. Stand: 1. Perez (25), 2. Alonso (18), 3. Sainz (15), 4. Hamilton (12), 5. Stroll (10).