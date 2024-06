Formel-1-Liveticker: Mick Schumachers Ziel bleibt die Formel 1

FIA ändert Regeln (für Antonelli?)

Ihr erinnert euch an eine Geschichte, dass vor wenigen Wochen bei der FIA eine Anfrage eingegangen ist, dem 17-jährigen Andrea Kimi Antonelli eine Ausnahmegenehmigung für eine Superlizenz zu erteilen?



Nun kommt offenbar Bewegung in die Sache, denn die FIA hat vor wenigen Tagen eine spannende Änderung im Sportgesetzbuch vorgenommen. So hieß es dort bislang, dass man 18 Jahre alt sein muss, um an einem Formel-1-Wochenende teilzunehmen.



Das gilt auch weiterhin, doch nun findet sich dort der Zusatz:



"At the sole discretion of the FIA, a driver judged to have recently and consistently demonstrated outstanding ability and maturity in single-seater formula car competition may be granted a Super Licence at the age of 17 years old."



Heißt: Ein Fahrer kann unter außergewöhnlichen Umständen auch bereits mit 17 Jahren eine Superlizenz erhalten. Zudem wurde ein weiterer Artikel gestrichen, der einen gültigen Führerschein als Voraussetzung für eine Superlizenz benennt.



Der Weg für ein Formel-1-Debüt von Antonelli noch in diesem Jahr wäre damit frei.