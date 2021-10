02:59

Domenicali: Das All ist die Grenze

Neben Texas bekommt die USA mit Miami ab 2022 ein zweites Rennen. Doch das könnte noch nicht das Ende sein. Schon lange träumt man in der Formel 1 von einem Rennen vor der Skyline von New York. Vor einigen Jahren war man mit einem Rennen in New Jersey schon einmal nah dran, doch der Traum materialisierte sich nicht.



Auch Formel-1-Boss Stefano Domenicali hält an dem Traum fest, auch wenn er weiß, dass das ziemlich schwierig werden könnte. Trotzdem will er nichts ausschließen: "Wenn wir weiter in die Richtung arbeiten, dann ist das All die Grenze", sagt er 'CBS News'.



Laut Aston-Martin-Teamchef Otmar Szafnauer würden die USA auch ein drittes Rennen vertragen: "Der amerikanische Markt ist groß genug, sodass wir nicht am Sättigungspunkt sind", sagt er. "NASCAR hat fast 40 Rennen und alle lieben NASCAR. Die Nachfrage wäre sicherlich da."