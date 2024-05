Formel-1-Liveticker: Hamilton stellt Schumacher-Rekord ein

Braucht es Änderungen in Monaco?

Diese Frage kommt eigentlich in jedem Jahr nach dem Grand Prix auf. Diese Saison ist keine Ausnahme, nachdem die Top 10 am Sonntag genau in der Reihenfolge ins Ziel gekommen sind, in der sie auch gestartet waren.



Doch was könnte man unternehmen, um mehr Bewegung und damit mehr Spannung in die Monaco-Rennen zu bringen? Fernando Alonso warnt davor, Änderungen vorzunehmen, die "zu künstlich" sind.



Damit meint er Dinge wie eine "Joker-Runde", wie sie zum Beispiel im Rallycross zum Einsatz kommt. Der Spanier erklärt zudem, dass Monaco als Event eigentlich auch gut sei - eben bis auf den Sonntag.



Doch weil man daran nicht viel ändern könne, würde er eher da ansetzen, am Samstag die bestmögliche Show zu bieten. "Wenn ich also eine Sache in Monaco ändern könnte, dann nicht den Sonntag. Der Sonntag ist, was er ist", so Alonso.



Stattdessen sei der Samstag aktuell das Problem, weil man im Qualifying zu oft im Verkehr feststecke und alles "etwas zufällig" sei. Die "Magie von Monaco" sei die Qualifikation am Samstag. Und diese müsse man erhalten, so Alonso.