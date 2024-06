Formel-1-Liveticker: Mercedes auch in Spielberg podestfähig?

Hält Mercedes seine Form?

Wird Mercedes in Spielberg wieder so konkurrenzfähig sein wie zuletzt in Montreal und Barcelona? In beiden Rennen konnten die Silberpfeile Dritter und Vierter werden und so die ersten Podestplätze einfahren.



"Das Team hat hart daran gearbeitet, die Konkurrenzfähigkeit des W15 auf Strecken mit einem breiten Geschwindigkeitsspektrum zu verbessern, so wie am vergangenen Wochenende", sagt Motorsportchef Toto Wolff.



"Diese schrittweisen Verbesserungen haben uns geholfen, auf dem Schwung aufzubauen, den wir in Montreal entwickelt hatten. Wir hatten zwar nicht die ultimative Pace, um um den Sieg zu kämpfen, aber es war ermutigend, an der Spitze mitzumischen", so der Österreicher.



Trotzdem sagt er: "Wir wissen, dass es noch viel zu tun gibt, um eine realistische Chance zu haben, um Siege zu kämpfen. Diese Arbeit ist im Gange, und wir befinden uns auf einem aufsteigenden Entwicklungspfad."