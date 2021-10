02:31

Motorwechsel bei Lewis Hamilton: Was sind die Folgen?

Du hast den Freitag verpasst? Kein Problem! Bring Dich einfach mit unserem Ticker von gestern oder unserem Analysevideo auf den aktuellen Stand. Stefan Ehlen und Kevin Scheuren haben gestern über folgende Themen gesprochen:



- Motorwechsel bei Lewis Hamilton: Was sind die Folgen?

- Fazit Freitagstraining: Warum Mercedes Favorit ist in Istanbul

- Wie Vettel und Schumacher ins Wochenende gestartet sind

- Pirelli: Von Belag-Arbeiten in Istanbul überrascht!

- Nach Grosjean-Unfall: Neue Handschuhe getestet

- Tost zum Thema Triple-Header

- Wird Alfa Romeo verkauft? Wer fährt 2022 neben Bottas?

- Warum Kimi plötzlich nasse Füße gekriegt hat



Auch heute wird es am Abend natürlich wieder ein Analysevideo zum Samstag auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de geben. Die genaue Startzeit geben wir wie üblich im Laufe des Tages hier im Ticker bekannt.