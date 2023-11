Formel-1-Liveticker: Muss der Vegas-Zeitplan geändert werden?

Zuschauer entfernen Sichtschutz bei Kurve 14

Die Formel 1 sehen, aber ohne Eintrittskarten zu haben, das wollten einige Zuschauer am Wochenende - und zerschnitten am Samstagabend kurzerhand die Sichtschutz-Planen, die vom Veranstalter an mehreren Stellen rund um die Rennstrecke angebracht worden waren, auch bei der besten Überholstelle vor Kurve 14.



Ähnliche Vorfälle hatten sich bereits in den Tagen davor ereignet: Anwohner und Passanten hatten sich an Sichtschutzwänden bei Fußgänger-Überführungen zu schaffen gemacht, sodass die Veranstalter aufrüsten und weitere Schutzvorrichtungen installieren mussten.



Ziel der Maßnahme: Verhindern, dass Gegenstände von Brücken auf die Rennstrecke darunter fallen können. Ebenfalls aus Sicherheitsgründen war es Geschäften in unmittelbarer Nähe zur Formel-1-Strecke zu bestimmten Zeiten untersagt, Produkte mit Glas zu verkaufen, also zum Beispiel keine Getränke in Glasflaschen.



