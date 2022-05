Formel-1-Liveticker: Muss Latifi sein Cockpit noch 2022 räumen?

Wieder abgehängt: Wackelt Latifis Cockpit?

Bereits seit einiger Zeit gibt es Gerüchte, dass Latifi sein Cockpit bei Williams verlieren könnte. Einige rechnen sogar damit, dass er seinen Platz noch in diesem Jahr räumen muss und durch Oscar Piastri ersetzt werden könnte.



Dem erteilt Williams-Teamchef Jost Capito aber eine klare Absage. "Latifi braucht etwas mehr Zeit, sich an das neue Auto zu gewöhnen. Aber er hat unsere volle Unterstützung", betont er gegenüber 'Sport1'.



"Für uns kommt es momentan nicht in Frage, an unserer Fahrerpaarung im Laufe der Saison etwas zu ändern. Der Schritt macht auch keinen Sinn, solange es mit einem Fahrer gutgeht", stellt Capito klar.



"Ein neuer Fahrer ist während der Saison immer schwer ins Team zu integrieren - obwohl Oscar Piastri ein sehr großes Talent ist und einen Sitz in der Formel 1 verdient hätte. Ich bin sicher, dass er in der nächsten Saison in der Formel 1 ist", so Capito.



Dann eventuell bei Williams? Denn eine langfristige Jobgarantie gibt Capito Latifi mit seinen Aussagen nicht ...