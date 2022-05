Formel-1-Liveticker: Muss Red Bull das Entwicklungstempo drosseln?

Rückblick auf Miami

Das Rennen in Miami verpasst oder direkt danach ins Bett gegangen? Dann empfehle ich die große Analyse mit Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll! Die beiden beleuchten in mehr als einer Stunde alle wichtigen Themen der Miami-Premiere:



- Kollision Vettel vs. Schumacher

- Red Bull: Topspeed sticht gegen Ferrari

- Mercedes: Russell stellt auf 4:1

- Alonso entschuldigt sich

- Gasly vs. Norris: Rennunfall?

- Fazit: Wie hat uns Miami gefallen?



Außerdem empfehle ich in diesem Zusammenhang wie immer auch unsere beliebten Kolumnen am Montag:



Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Mick Schumacher



Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Alexander Albon