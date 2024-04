Suzuka-Freitag in der Analyse: Regen und Sargeant-Crash

Haas: Regen hat wertvolle Zeit gekostet

Kevin Magnussen wurde in FT1 Vorletzter und ist überhaupt nicht zufrieden. Er berichtet: "Ich glaube nicht, dass wir mit der Balance gut in den Tag gestartet sind. Wir hatten viel Untersteuern und haben versucht, das in FT1 zu korrigieren."



Doch das habe nicht wie erhofft geklappt. "Wir brauchten wahrscheinlich eine größere Set-up-Änderung, also haben wir den Heckflügel und ein paar andere Dinge geändert. Ich hätte das gerne im FP2 ausprobiert", so Magnussen.



Doch weil es dort regnete, könnte er die Änderungen nicht testen. Nico Hülkenberg wurde immerhin 13. und erklärt, dass es sich "nicht so schlecht" angefühlt habe. Allerdings habe man in Sektor 1 noch Rückstand, womit man auch gerechnet hatte.



Ayao Komatsu erklärt: "Ich würde sagen, wir sind in einer ähnlichen Situation wie in Australien. Wenn wir die Balance des Autos und die Abstimmung richtig hinbekommen, denke ich, dass unser Rennen konkurrenzfähiger sein könnte als unser Qualifying."



"Trotzdem liegt unser Fokus im morgigen Qualifying darauf, mit beiden Autos ins Q2 zu kommen", so der Teamchef.