Alonso: War alles ganz anders ...

Ein Alonso-Interview mit der 'BBC' sorgte jüngst für Aufsehen. Auf die Frage, ob er noch so gut ist wie seine Konkurrenten in der Formel 1 sei, antwortete er dort: "Nein, ich bin besser." Nun stellt er klar: "Ich habe die Frage vermutlich missverstanden." Er habe die Frage so interpretiert, ob er noch so gut wie 2018 sei, als er die Formel 1 verlassen habe. Und in dem Vergleich sei er "besser" geworden.



Er habe sich nicht mit anderen Fahrern vergleichen wollen.