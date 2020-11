06:05

Zur Erinnerung

FT3 ist die letzte Session an diesem Wochenende, die am Tag stattfindet. Qualifying und Rennen werden am Abend bei kühleren Temperaturen ausgetragen. Deswegen sind die Bedingungen jetzt nicht wirklich repräsentativ. Das dürfte auch mit ein Grund dafür sein, warum sich die Piloten in der Anfangsphase zunächst noch zurückhalten. Bis jetzt waren lediglich drei Autos auf der Strecke. Andererseits ist das in FT3 auch nicht so ungewöhnlich ...