Formel-1-Liveticker: Nach Heimsieg - folgt der Durchbruch für Charles Leclerc?

Red Bull ganz gelassen

Nachdem Max Verstappen beim Großen Preis von Monaco es nicht geschafft hat, nach der Qualifikation von Platz 6 nach vorne zu fahren, rücken die Konkurrenten McLaren und Ferrari in der Weltmeisterschaft immer näher ran.



Trotzdem bleibt Teamchef Christian Horner gelassen und verweist auf die lange Saison, in der man erstmal den Atem aufbringen muss:



"Es ist noch ein langer Weg zu gehen, deshalb haben wir in der Meisterschaft nie etwas als selbstverständlich angesehen."



Anerkennung für die Schritte der anderen Teams gab es aber ebenso wie einen Blick in die Zukunft:



"Ich denke, dass McLaren einen großen Schritt gemacht hat. Ich denke, Ferraris Schritt war sehr subtil, das werden wir in den nächsten zwei oder drei Rennen sehen. Ich meine, wir kommen jetzt in die heiße Phase der Meisterschaft, also schauen wir uns Montreal, Barcelona, Österreich und Silverstone an. Wir werden sehen, wie sich die Dinge in den nächsten Rennen entwickeln. Es ist ein Marathon, kein Sprint", so Horner nach dem Rennen in Monte Carlo.