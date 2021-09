03:44

Mercedes kündigt an: Volle Attacke in Monza!

Wir beginnen mit den WM-Kontrahenten an der Spitze. Mercedes musste gestern die zweite Niederlage in Folge einstecken. Den Start in die zweite Saisonhälfte hat man sich in Brackley womöglich anders vorgestellt, denn Max Verstappen konnte sich die Führung in der Fahrer-Weltmeisterschaft zurückholen.



Auch den zweiten Triple-Header dieser Saison könnte der Niederländer komplett für sich entscheiden, es fehlt ihm dazu nur noch der Triumph in Italien. Doch auf der Hochgeschwindigkeitspiste in Monza dürfte Mercedes einen Vorteil haben, das glaubt zumindest Red Bull.



"Ich denke, wir schieben uns ein bisschen die Favoritenrolle [gegenseitig] zu", schmunzelt Toto Wolff darauf angesprochen bei 'ServusTV'. Und er kündigt an: "Nächste Woche gibt's massive attack. Da geben wir alles, was wir haben. Das holen wir uns zurück nächste Woche."