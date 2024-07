Formel-1-Liveticker: Nächstes Red-Bull-Update "muss greifen"

Vier Sieger in vier Rennen?

Die letzten drei Rennsieger in der Formel 1 heißen Max Verstappen, George Russell und Lewis Hamilton. Ich habe daher mal in unserer großen Datenbank nachgeschaut, wenn es zuletzt vier verschiedene Sieger in vier aufeinanderfolgenden Rennen gab.



Sollten wir in Budapest nämlich wieder einen anderen Gewinner sehen, wäre das zum ersten Mal seit 2021 der Fall, also seit fast drei Jahren. Damals passierte das bei den Rennen in Italien, Russland, der Türkei und den USA.



Die Siegerliste damals: Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas und Max Verstappen. Wird also mal wieder Zeit!