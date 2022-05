Formel-1-Liveticker: Neue Aufgabe für Michael Masi?

Verstappen kann Bestmarke einstellen

Der Niederländer kann am Wochenende seinen dritten Sieg in Serie einfahren. Damit würde er tatsächlich seine persönliche Bestmarke einstellen, denn vier Rennen in Folge konnte der amtierende Weltmeister in seiner Karriere noch nie gewinnen!



2021 gelangen ihm schon einmal drei Siege in Serie. Jedoch fanden dabei zwei der drei Rennen in Spielberg statt, dazu kam ein Sieg in Frankreich. Es wäre also das erste Mal, dass er drei Rennen in Serie auf drei verschiedenen Strecken gewinnen würde.



Helmut Marko glaubt nach den Siegen in Imola und Miami jetzt übrigens nicht an einen Durchmarsch. "Es wird ein mühsames Aufholen. Ich glaube nicht, dass wir jedes Rennen gewinnen werden, sondern das wird ein Auf und Ab sein", so Marko bei 'Sky'.