Formel-1-Liveticker: Neue Motivation für Hamilton durch Ferrari-Wechsel?

Steiner: Formel 1 aktuell wie zwei Meisterschaften

Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner glaubt, dass es für die kleineren Teams in diesem Jahr schwer werden könnte, Punkte zu holen. Tatsächlich gingen 203 der insgesamt 204 Zähler aus den ersten beiden Rennen an die fünf Topteams.



Den einzigen Punkt, der nicht an Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes oder Aston Martin ging, holte Steiners Ex-Team Haas in Saudi-Arabien. Und der Südtiroler fürchtet, dass sich dieses Bild nicht großartig ändern wird.



"Ich dachte ehrlich gesagt, dass es dieses Jahr enger wäre. Aber das Gegenteil ist passiert", sagt Steiner gegenüber ABC und erklärt: "Es gibt fünf Teams an der Spitze und fünf Teams hinten. Das ist fast wie zwei Meisterschaften."



Und vorne steht Red Bull noch einmal über allen anderen. "Ich denke, dass Ferrari in diesem Jahr, wenn sie gute Fortschritte in der Entwicklung gemacht haben, Red Bull hoffentlich in der zweiten Hälfte der Saison herausfordern kann", so Steiner.



Warten wir mal ab.