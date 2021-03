05:54

Perez: Keine Angst vor Verstappen!

"Seit ich wusste, dass ich zu Red Bull komme, wusste ich auch, dass ich mit Max eine große Herausforderung haben würde. Er ist ein sehr kompletter Fahrer", sagt der Mexikaner bei 'Beyond The Grid' über seinen neuen Teamkollegen und ergänzt: "Es wird eine großer Herausforderung für mich. Aber das wollte ich auch."



"Ich möchte mich mit den Besten im Sport messen. Es ist eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance. Ich freue mich sehr darauf. Ich sehe es so, dass ich absolut nichts zu verlieren habe. Ich hatte das Glück, eine fantastische Karriere zu haben. Was auch immer jetzt noch kommt, ist großartig", so Perez.



