Formel-1-Liveticker: Christian Horner glaubt an Ricciardo-Comeback!

Mercedes: Reifen fielen stark ab

Mercedes probierte in Suzuka eine unübliche Strategie und wollte mit einem Stopp auf Hard-Hard durchfahren. Diesen Plan verwarf man allerdings wieder, nachdem man im ersten Stint plötzlich furchtbar abfiel. Was war da los? Der leitende Renningenieur Andrew Shovlin bemüht sich um Aufklärung.



"Anfangs war es noch ganz gut, aber nach etwa der Hälfte fielen wir ab", sagt er. "Die Reifen in Suzuka laufen ziemlich heiß. Sie überhitzen ein wenig, und wenn man in den Verkehr gerät, sinkt der Grip, man rutscht ein wenig mehr, und speziell in den langsameren Kurven hatten wir Probleme."



Vor allem in der Haarnadel und in der Schikane haben man daraufhin viel Zeit verloren. "Und es wurde noch schlimmer, wenn wir ein Auto vor uns hatten. Es war schwierig, das Auto zum Einlenken zu bekommen, und das hat uns in diesen beiden Kurven einiges gekostet."



"Und da die Reifen immer älter werden, rutschen sie auch immer mehr und die Temperaturen steigen, was die Sache noch verschlimmert hat."



Ganz habe man das Problem noch nicht verstanden, aber man arbeite daran. "Das ist eine der Aufgaben, mit denen wir uns in den nächsten Tagen befassen werden, um herauszufinden, was genau passiert ist und warum wir so viel stärker zurückgefallen sind als zum Beispiel Leclerc, der einen sehr guten ersten Stint gefahren ist, der viel länger war", so Shovlin.



Weitere Aussagen zum Rennen findet ihr auch im Video.

Mercedes setzte beim Formel-1-Rennen in Japan auf eine unglückliche Strategie: Was da los war und alles über rote Flaggen und die Rennpace, das erzählt der Leitende Renningenieur Andrew Shovlin.