Formel-1-Liveticker: Austin neu asphaltiert - wie reagieren die Reifen?

Günther Steiner: Grosjean war der Schnellste

Günther Steiner war vergangene Woche im Formel-1-Podcast Beyond The Grid zu Gast und hat da auch über einen seiner ehemaligen Haas-Schützlinge gesprochen: Romain Grosjean.



Der Franzose startete in gewisser Weise als enfant terrible in die Formel 1, war wild und teilweise auch zu grob auf der Strecke, mauserte sich über die Jahre aber zu einem soliden und verlässlichen Fahrer.



"Ich würde sagen, Romain [Grosjean] ist an einem guten Tag so schnell wie jeder andere", sagte Steiner im Podcast also voller Ernsthaftigkeit. Es fehlte Grosjean aber zu oft an Konstanz.



