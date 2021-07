04:51

Punktesträhne geht zu Ende

Hamilton dürfte am Sonntag nach dem Rennen in Baku einen kleinen Trost gebraucht haben. Denn mit seinem 15. Platz ging eine einzigartige Strähne zu Ende. In 54 Rennen Rennen in Folge (ohne den verpassten Sachir-GP 2020) kam der Brite immer in die Punkte. Das letzte Mal, dass er keine Punkte holen konnte, war der Österreich-Grand-Prix 2018, als er ausschied.



Die Zuverlässigkeit von Hamilton und Mercedes ist dabei beispielhaft. Du erinnerst dich doch sicher an sein dramatisches Aus in Führung liegend in Malaysia 2016, das ihm möglicherweise den Titel gegen Nico Rosberg gekostet hat. Seitdem ist Hamilton nur ein einziges Mal ausgefallen - eben in Spielberg 2018.



Das sind fast fünf Jahre - oder 69 Rennen. Wirklich irre. Wir können ja mal schauen, wie oft der zweite Mercedes im gleichen Zeitraum ausgefallen ist: Valtteri Bottas bringt es auf sieben DNFs.



Übrigens: Das letzte Mal, dass Hamilton ins Ziel gekommen ist, aber nicht in den Punkten landete, ist schon eine Ewigkeit her: 2013 in Spanien beim letzten Formel-1-Sieg von Fernando Alonso kam er als Zwölfter ins Ziel.