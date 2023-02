Formel-1-Liveticker: Neuer Name für Red-Bull-Motoren

Szafnauer: Man kann auch mit weniger Geld erfolgreich sein

Wo wir gerade bei den Mittelfeldteams sind: Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer hat seine Zeit beim damaligen Force-India-Team als Beweis dafür angeführt, dass Geld auch in der Formel 1 nicht alles ist.



Er verrät: "Plötzlich kamen wir [in der WM] vom neunten auf den vierten Platz, und die Leute dachten: 'Wie zum Teufel habt ihr das geschafft? Ihr habt doch gar kein Geld!'" Letztendlich sei es vor allem eine Frage der Einstellung.



"Es ist erstaunlich, was ein Team von Leuten, die das gleiche Ziel haben, die am gleichen Strang ziehen, mit dem gleichen Feuer im Bauch und dem gleichen Rennsportgeist, tatsächlich erreichen kann", so Szafnauer.



Der Trick sei, dass man keine Angst haben dürfe, auch einmal Fehler zu machen. Diesen Ansatz verfolge er auch heute bei Alpine noch immer.