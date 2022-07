Formel-1-Liveticker: Neues Saudi-Investment für Aston Martin

Neues Format kommt gut an

Imola und Spielberg waren in diesem Jahr schon Sprints, Brasilien wird der dritte sein - wie schon 2021. Im kommenden Jahr soll die Zahl verdoppelt werden, was aktuell aber noch nicht offiziell ist und die Zustimmung von FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem braucht.



Zwar war der Sprint in Spielberg selbst nicht gerade aufregend, dennoch hat die Formel 1 generell ein ansteigendes Interesse an Sprint-Wochenenden bemerkt - einfach weil es an drei Tagen Action gibt.



Daniel Ricciardo ist ein Freund des Formats, weil es eine Auflockerung zum regulären Ablauf ist, wo am Freitag nicht viel passiert. "Es ist erfrischend, und für mich ist das in Ordnung, wenn es im kommenden Jahr noch etwas mehr wird."