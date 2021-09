06:44

Sainz: Reifen ein Fragezeichen

Der Spanier kommt von P2 und erklärt, dass Ferrari hier eigentlich einen guten Speed habe. Er ist sich aber unsicher, was die Reifen machen. Denn heute ist es kühl in Sotschi, und bei kühleren Temperaturen hatte Ferrari schon öfter mit Graining an den Vorderreifen zu kämpfen. Teamkollege Leclerc sagt, er wolle sich an Bottas und Verstappen dranhängen. Alle drei kommen heute von hinten.