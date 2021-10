04:44

Horner: Müssen weiter angreifen!

Obwohl Verstappen seinen Vorsprung in der WM gestern ausbauen konnte, will Red Bull nun nicht in den Verwaltungsmodus schalten. "Du musst attackieren. Zwölf Punkte sind nichts, die können ganz, ganz schnell weg sein. Das haben wir in der Vergangenheit schon erlebt", warnt Teamchef Christian Horner und ergänzt, dass der Druck bei jetzt nur noch fünf Rennen "nur noch größer" werde.



Die Bullen werden also auch weiter voll auf Sieg fahren. Gut so!