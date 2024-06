Formel-1-Liveticker: Hat McLaren jetzt "das konstanteste Auto"?

Kann Mercedes 2024 noch ein Rennen gewinnen?

Die Silberpfeile sind seit 2022 sieglos. Doch nach den jüngsten Vorstellungen ist Toto Wolff vorsichtig optimistisch, dass sich das noch in diesem Jahr ändern könnte. Man sei zuletzt "viel näher" an der Spitze dran gewesen.



"Lewis hatte [in Barcelona] 15 Sekunden Rückstand auf die Führenden und hat am Ende Tempo rausgenommen", so der Mercedes-Teamchef, der daher erklärt, der echte Rückstand habe vermutlich nur rund zehn Sekunden betragen.



Denn Verstappen und Norris hätten vorne bis zum Schluss Vollgas gegeben, man selbst aber nicht mehr. "Das ist also ein Grund, vorsichtig optimistisch zu sein, dass wir viel näher dran sind und in der Lage sein werden, zu kämpfen", so Wolff.



Den bislang letzten Mercedes-Sieg holte George Russell Ende 2022 in Brasilien. Das ist inzwischen mehr als anderthalb Jahre her.