Perez: "Bin nicht zufrieden mit mir selbst"

Ein anderer Pilot hat es heute auch schon mehrfach mit den Kommissaren zu tun bekommen. Sergio Perez wurde in Kurve 4 von Lando Norris abgedrängt. "Das war über dem Limit. Lando kam damit davon, er hatte keinen Schaden, aber mein Rennen war danach so ziemlich ruiniert."



Durch seinen Ausflug ins Kiesbett habe er einen Schaden am Red Bull davongetragen. Allerdings war er heute auch zweimal der Übeltäter, zweimal hat er Charles Leclerc abgedrängt (in Kurve 4 und Kurve 6). "Ich habe so spät wie möglich gebremst, dann ging die Strecke aus und wir haben uns berührt. Ich muss mir das noch einmal anschauen."



Er gibt aber zu: "So fahre ich nicht gerne Rennen. Es tut mir wirklich leid, sollte ich Charles' Rennen beeinträchtigt haben." Er habe bereits mit dem Monegassen gesprochen und erklärt, was aus seiner Sicht passiert ist. "Ich bin nicht zufrieden mit mir selbst, da ich das Rennen eines anderen Fahrers ruiniert habe."